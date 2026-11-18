Подростковая преступность в России вышла на критическую отметку, приобретая не только количественный, но и качественный размах. На совещании по противодействию криминализации молодежной среды председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил жесткую статистику: за девять месяцев текущего года правоохранительные органы расследовали почти 21 тыс. преступлений, совершенных подростками или при их соучастии. Из этого числа 7,5 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких посягательств.

Насколько серьезна эта угроза для общественной безопасности, в эфире Общественной Службы Новостей проанализировал бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов. Эксперт подтвердил, что преступность среди несовершеннолетних была всегда, однако нынешний скачок масштабов его встревожил. Игнатов выделил несколько ключевых факторов деградации среды. Во-первых, ситуацию усугубил миграционный поток: подростки-иностранцы сбиваются в стаи, совершая уличные грабежи и нападения на ровесников и пожилых людей. Во-вторых, эксперт указал на идеологический вакуум.

По его словам, если в молодежной среде нет государственной идеологии, эта пустота стремительно заполняется криминальной субкультурой.

Особую тревогу вызывает резкий рост преступлений террористической направленности. Подростков вовлекают в диверсии и экстремистскую деятельность под благовидными предлогами, не осознавая фатальности последствий. Статья за терроризм предусматривает пожизненное заключение, и хотя на самих несовершеннолетних этот вид наказания не распространяется, по ней не предусмотрено ни условно-досрочного освобождения, ни срока давности. Данные СКР подтверждают слова эксперта: число насильственных преступлений среди подростков выросло на 10%, а количество детей, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, увеличилось в два раза. Бастрыкин также отметил « омоложение« криминала — почти три тысячи общественно опасных деяний в 2026 году совершили дети, не достигшие возраста уголовной ответственности, 61% из которых младше 14 лет. Глава ведомства поручил следствию активнее выявлять взрослых кураторов, вовлекающих детей в преступную деятельность, и проверить эффективность расходования бюджетных средств на молодежную политику.

Ранее он предупредил о новой схеме вербовки через чаты знакомств.