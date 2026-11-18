Хирурги Сергиево-Посадской больницы удалили мужчине поврежденный участок левой сонной артерии вместе с 4-сантиметровым тромбом и заменили его синтетическим протезом. Операция прошла успешно, пациента уже выписали на реабилитацию, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мужчина сам обратился в больницу из-за слабости в руке и ноге. Обследование выявило в сонной артерии крупный рыхлый сгусток, образовавшийся из-за повреждения атеросклеротической бляшки. Удалять его стандартным способом через прокол было опасно: тромб мог раскрошиться и закупорить мелкие сосуды мозга.

Во время экстренной операции врачи пережали сосуд с двух сторон и пустили кровоток к мозгу в обход по временному шунту. После этого хирурги удалили пораженный фрагмент артерии с тромбом и вшили трансплантат.

Слабость в руке и ноге прошла сразу после вмешательства. Пациент провел в стационаре 10 дней, а затем отправился домой. Врачи напомнили, что слабость в конечностях, перекос лица, нарушение речи и резкая головная боль требуют немедленного вызова скорой помощи, так как указывают на инсульт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.