Москва переводит управление многоквартирными домами в национальный мессенджер МАХ. Соответствующее постановление правительства столицы принято для исполнения норм федерального законодательства, и теперь 34,6 тыс. жилых комплексов подключены к официальным домовым чатам. Как отметил в интервью Общественной Службе Новостей депутат Госдумы, председатель Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев, эта инициатива призвана превратить решение бытовых проблем из «хождения по мукам» в прозрачный цифровой процесс.

Парламентарий привел типичный пример коммунального абсурда: когда прорвало трубу, диспетчерская УК часто оказывается недоступной, а к моменту их прихода следы аварии успевают высохнуть. В итоге управляющая компания заявляет, что собственник к ним не обращался. Домовые чаты в «МАХ лишают коммунальщиков этой лазейки. Теперь каждое обращение фиксируется по времени, и УК обязана на него реагировать, иначе житель получает на руках неоспоримое доказательство для жилищной инспекции.

К системе уже подключены около 2,5 тыс. управляющих организаций. Для входа в чат необходимо авторизоваться через mos.ru, что гарантирует безопасность: посторонние зайти не смогут. В цифровом пространстве жильцы получают оперативную информацию об отключениях воды и ремонтах, а через чат-бот проекта «Электронный дом» могут передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ и подавать заявки на ремонт. Свищев подчеркнул, что вступать в чат никто не принуждает, но те, кто игнорирует этот инструмент, добровольно отказываются от мощного рычага давления на свою управляющую компанию.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества с домовыми чатами.