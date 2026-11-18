Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени В. И. Краснопольского первыми в стране провели внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии открытым способом под контролем УЗИ. Вмешательство выполнили на 24-й неделе беременности, чтобы остановить скопление жидкости в головном мозге плода, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

Беременная женщина поступила в институт на 17-й неделе с подозрением на врожденную гидроцефалию у ребенка. Диагноз подтвердился, а жидкость в мозге продолжала накапливаться, поэтому консилиум с участием нейрохирурга решил прооперировать плод до родов.

Врачи института совместно с заведующим нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии имени Ю. Е. Вельтищева Дмитрием Зиненко разработали специальную методику. Так, специалисты установили шунт для отвода жидкости из желудочка мозга в околоплодные воды. УЗИ-навигация помогла не задеть плаценту и сосуды пуповины.

На 30-й неделе у пациентки преждевременно отошли воды, и врачи провели экстренное кесарево сечение. Родившийся мальчик весил 750 граммов при росте 35 сантиметров, его сразу поместили в инкубатор для выхаживания.

На 17-е сутки жизни ребенку провели второй этап лечения — вентрикулосубгалеальное шунтирование, установив трубку для отвода лишней жидкости из мозга в пространство под кожей головы.

Сейчас мальчик набрал вес до 1190 граммов и вырос до 36 сантиметров, контрольное обследование подтвердило остановку болезни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.