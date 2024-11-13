Пожар в гостиничном комплексе в поселке Дорохово локализован

Пожар в гостиничном комплексе в поселке Дорохово локализовали на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел утром в среду на 442-м километре трассы А-108. Согласно предварительным данным, в загородном отеле загорелось помещение бани.

В ликвидации возгорания задействованы более 30 пожарных и восемь единиц техники.

Городская прокуратура Рузы контролирует установление обстоятельств и причин пожара.