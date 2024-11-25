Пожар в квартире в Жуковском ликвидировали

Возгорание, которое произошло в квартире жилого дома в Жуковском, было ликвидировано, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сегодня утром в многоквартирном доме на улице Осипенко, 5а загорелась одна из квартир, расположенных на двенадцатом этаже.

Спустя примерно час после поступления сообщения о возгорании пожар был локализован на площади пятьдесят пять квадратных метров. Вскоре было ликвидировано открытое горение. Через три часа ликвидировали последствия пожара.

Пожар тушили двенадцать человек. Также было задействовано три единицы техники.

Ранее сообщалось, что установление причин случившегося на контроле прокуратуры.