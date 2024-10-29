Пожар в складах для хранения удобрений в Долгопрудном локализовали
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Пожар, который произошел на территории складов для удобрений в подмосковном Долгопрудном, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области в своих социальных сетях.
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар на 1,3 тысячи квадратах в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло 29 октября на Лихачевском проспекте, установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области. Причина возгорания будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.