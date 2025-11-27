Праздничные мероприятия ко Дню матери пройдут в МФЦ Подмосковья

В подмосковных МФЦ пройдут праздничные мероприятия ко Дню матери. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Посетителей ждут мастер-классы для детей. В их рамках ребята создадут открытки для своих мам. Также пройдут конкурсы детских рисунков и выставки фотографий.

Информация об МФЦ, в которых пройдут мероприятия, представлена на этом сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников областных МФЦ с профессиональным праздником.