Праздничные мероприятия ко Дню матери пройдут в МФЦ Подмосковья
Фото: [МФЦ Московской области]
В подмосковных МФЦ пройдут праздничные мероприятия ко Дню матери. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Посетителей ждут мастер-классы для детей. В их рамках ребята создадут открытки для своих мам. Также пройдут конкурсы детских рисунков и выставки фотографий.
Информация об МФЦ, в которых пройдут мероприятия, представлена на этом сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников областных МФЦ с профессиональным праздником.