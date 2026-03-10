Праздничные мероприятия по случаю 8 Марта провели в школах и колледжах Подмосковья
В школах и колледжах Подмосковья отметили 8 Марта
Фото: [Навигаторы Детства Московской области]
Праздничные мероприятия по случаю 8 Марта провели в школах и колледжах Подмосковья, передает Министерство образования Московской области.
Мероприятия были организованы «Навигаторами детства» вместе с «Движением Первых» в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые». В них приняли участие свыше 500 тыс. человек.
В рамках акции прошли семейные вечера, творческие выступления, лекции, мастер-классы. Участники помогали ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью кавалера Ордена Мужества.