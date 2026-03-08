Губернатор Подмосковья навестил семью кавалера Ордена Мужества Олега Шорикова в Лобне

В Международный женский день губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Лобню, чтобы выразить поддержку и поздравить семью героически погибшего участника специальной военной операции, кавалера Ордена Мужества Олега Шорикова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора МО.

Боец с позывным «Пионер» был мобилизован в октябре 2022 года и прошел самые опасные участки фронта, оставаясь для сослуживцев примером отваги и самопожертвования. Олег Шориков получил тяжелое ранение в апреле 2024 года при доставке боеприпасов на передовую, когда его группа попала под массированную атаку дронов.

Несмотря на проведенную сложнейшую операцию и борьбу врачей, сердце героя остановилось 1 мая — по трагическому совпадению, в день рождения его младшей дочери. Память о связисте-патриоте сегодня хранят три поколения женщин: его мама Светлана Александровна, вдова Ирина и две дочери.

Во время теплой встречи в домашней обстановке губернатор отметил сплоченность семьи и успехи девочек в учебе и творчестве. Воробьев пожелал здоровья и благополучия семье, тепла и уюта дому.

Вдова героя Ирина рассказала, что сослуживцы Олега до сих пор вспоминают его как человека, готового отдать последнее товарищу. Память о «Пионере» живет и в местной школе: учителя и сверстники дочерей гордятся подвигом их отца. В Подмосковье поддержка семей защитников Отечества в такие праздничные дни, как 8 Марта, остается приоритетной задачей, символизирующей единство фронта и тыла.

