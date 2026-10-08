Праздник для будущих мам провели в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи»

15 пациенток «в положении» стали участницами встречи, организованной специалистами Видновского перинатального центра. Будущим мамам рассказали о возможностях учреждения родовспоможения, грудном вскармливании и первых документах малыша. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пригласили будущих мам, чтобы поддержать в этот важный период и подарить хорошее настроение. Предложили много полезной информации и подарков. Получили очень позитивный диалог с активными обсуждениями», — рассказала заведующая женской консультацией Назмия Алиева.

Важным моментом общения стал мастер-класс по уходу за новорождёнными. Отдельно обсудили вопрос пеленания. Специалисты объяснили, зачем нужно это делать и в каких случаях может быть полезно.

Для участниц праздника провели розыгрыш сертификатов на места в палатах комфортного пребывания и услуги катамнеза. Каждая будущая мама получила памятный подарок от Видновского перинатального центра.