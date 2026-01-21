Празднование Дня студента пройдет в парках Подмосковья

В воскресенье, 25 января, в парках региона масштабно отпразднуют День студента. Мероприятия охватят более 65 точек, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в парках проведут общеобластное спортивное мероприятие «Зачетный парк». В его рамках будут проходить спортивные соревнования, квесты, концерты, танцы, посиделки у огня. В парках будут работать самоварные станции и тематические фотозоны.

К примеру, в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде можно будет поучаствовать в танцевальном марафоне и беспроигрышной лотерее, а в парке Мира в Коломне — покататься на коньках и сыграть в лазертаг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей покататься на коньках на катках, которые были открыты в областных парках.