Празднование Дня защитника Отечества пройдет в парках Подмосковья

В подмосковных парках пройдет масштабное празднование Дня защитника Отечества. О программе рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

К празднованию присоединятся более 85 парков региона. В них проведут областное мероприятие «Разрешите поздравить!». Посетителей ждут военно-патриотические игры «Зарница», мастер-классы, выставки и концерты.

К примеру, в парке «Городок» Рузы можно будет увидеть военную технику и посетить мастер-класс по тактической медицине. Всех желающих угостят солдатской кашей.

В Центральном парке Победы Долгопрудного проведут квест-ориентирование, выставку детских рисунков и викторину «Слава защитникам». В Наро-Фоминске гостей Центрального парка им. Воровского ждет концерт «Защитники Отечества». Также здесь проведут мастер-класс от военно-патриотического клуба и игровую программу на льду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии 23 февраля вручил награды бойцам подразделения БАРС.