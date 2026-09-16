Плоская стопа — мина замедленного действия: реабилитолог из Люберец объяснил, чем это грозит

Многие люди воспринимают плоскую стопу как досадный внешний недостаток, на который можно не обращать должного внимания. Однако, по словам медиков, речь идет о серьезном нарушении работы организма. Согласно информации, предоставленной REGIONS, диагноз фиксируется у 15–20% взрослого населения. Особенно тревожная картина складывается среди дошкольников: деформация обнаруживается у восьми из десяти малышей. О том, почему стопа утрачивает форму, возможно ли вернуть ей естественный изгиб и чем чревато игнорирование проблемы, изданию рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

Анатомия проблемы: три вида деформации

Плоскостопие представляет собой проседание природных пружин внутри ноги. Стопа лишается своих естественных арок и перестает гасить удары, возникающие при ходьбе. Врачи классифицируют патологию в зависимости от того, какая именно дуга провалилась:

Продольное плоскостопие. Проваливается внутренняя дуга вдоль стопы. Нога визуально вытягивается и становится длиннее своего привычного размера. Обычно заявляет о себе в юности, в возрасте от 15 до 25 лет, особенно при наличии лишних килограммов.

Поперечное плоскостопие. Уплощается свод под пальцами. Передняя часть стопы распластывается веером, обувь начинает давить по бокам. Такая форма встречается у большинства пациентов (от 57 до 80%) и чаще диагностируется у женщин старше 35 лет.

Комбинированный вид. Наиболее коварный вариант, при котором оседают оба свода одновременно.

По своей природе болезнь бывает врожденной — таких случаев насчитывается лишь около трех процентов. Остальные 97% люди приобретают самостоятельно. Чаще всего виновата статика: слабые мышцы голени, сидячая работа, избыточная масса тела и постоянное ношение модных кедов или шпилек без должной поддержки. Реже причиной становятся переломы ног, перенесенный в детстве рахит или паралич конечностей.

От легкой усталости до «слоновьих» ног: стадии болезни

Медики выделяют три этапа разрушения естественного рессора:

Первая ступень. Беду еще почти не видно. К вечеру ноги просто просят пощады и гудят после долгого дня, но внешне ступня выглядит здоровой.

Вторая ступень. Заявляет о себе громче. Боль приходит уже в покое, походка тяжелеет, каблук обуви начинает стираться с внутренней стороны неравномерно.

Третья степень. Превращает жизнь в испытание. Человек страдает постоянно, каждый шаг дается через силу, стоять в очереди или гулять по парку становится невыносимо.

«Пациенты часто пропускают первый звонок. Они думают, что ломота в ногах — это просто возраст берет свое или день выдался тяжелым. А потом человек внезапно сталкивается с тем, что у него стерся мениск в колене или заклинило шею. Начинаем копать первопричину, а она всегда уходит корнями вниз, в плоскую стопу. Не стоит терпеть даже легкую вечернюю усталость», — говорит Александр Куденко.

Ставим пружину на место: реально ли лечение взрослых

Врачи могут исправить ножку ребенка специальными гипсовыми повязками, пока кости мягкие и растут. Но как только скелет окреп, волшебство не случится. У сформировавшегося человека полностью развернуть подъем обратно нельзя. Вся терапия сводится к тому, чтобы снять нагрузку с ослабленных суставов и остановить дальнейший завал. Для этого используют целый комплекс мер:

Индивидуальные ортопедические стельки-супинаторы. Это каркас, который искусственно создает утраченную арку и правильно делит вес тела.

Гимнастика. Специальные упражнения заставляют работать ленивые мелкие мышцы, которые должны держать свод изнутри.

Мануальная терапия и физиопроцедуры. Помогают расслабить спазмированные участки и улучшить питание тканей.

Контроль веса. Чем меньше давит сверху, тем легче мышцам тянуть пятку вверх.

Операция. Применяется в крайних случаях, когда деформация настолько сильная, что мешает надевать обычную обувь.

Цепная реакция: во что выливается запущенная проблема

Если оставить ногу плоской, ударная волна пойдет выше по всему телу. Амортизатора нет, поэтому каждый шаг превращается в микроудар по позвоночнику. Согласно информации, это приводит к следующим последствиям:

Постоянный гул в икроножных мышцах и коленках.

Разрушение хрящевой ткани, которое врачи называют деформирующим артрозом пальцев и самой стопы.

Искривление осанки, защемление нервов в шее и хронические мигрени.

Жесткие мозоли, болезненные натоптыши под основанием пальцев и врастание ногтевых пластин.

Выворачивание пяток наружу, тяжелая косолапая походка вперевалку.

«Как только опора перестает пружинить, функцию амортизатора берут на себя тазобедренные суставы и межпозвонковые диски. Итог закономерен — протрузии, грыжи и пожизненный прием обезболивающих. Борьба с плоскостопием нужна вовсе не ради эстетики, а ради того, чтобы в пятьдесят лет элементарно самостоятельно подняться с дивана», — завершает Александр Куденко.

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