Предприятие НХП из Подмосковья представило изделия из кости мамонта на ярмарке в Китае
Фото: [Хотьковская фабрика резных художественных изделий]
Хотьковская фабрика резных художественных изделий из Подмосковья представила свою продукцию на фестивале-ярмарке в Китае, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие под названием «Сделано в России» проходит в Чэнду. В нем принимают участие свыше 130 производителей из трех десятков российских регионов.
Фабрика из Хотьково представила свои образцы резьбы по кости мамонта. Сейчас на предприятии производят широкую линейку изделий из кости — от украшений до высокохудожественных композиций.