Предприятие НХП из Подмосковья представило изделия из кости мамонта на ярмарке в Китае

Хотьковская фабрика резных художественных изделий из Подмосковья представила свою продукцию на фестивале-ярмарке в Китае, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие под названием «Сделано в России» проходит в Чэнду. В нем принимают участие свыше 130 производителей из трех десятков российских регионов.

Фабрика из Хотьково представила свои образцы резьбы по кости мамонта. Сейчас на предприятии производят широкую линейку изделий из кости — от украшений до высокохудожественных композиций.