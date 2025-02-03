Предприятие в Серпухове в 2025 году вложит 4 млрд руб. в модернизацию производства

Предприятие в Серпухове в этом году инвестирует 4 млрд руб. в модернизацию производства строительных материалов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Модернизация на заводе «Технониколь СВ» ведется с прошлого года. В 2024-м в развитие производства инвестировали 1,5 млрд руб. В этом году объем вложений был увеличен. Это позволит увеличить производственные мощности на 11%.

Модернизация рассчитана до весны 2026 года. В ее рамках на предприятии усовершенствуют технологические процессы, повысят производительность линий, улучшат качество продукции, снизят воздействие на окружающую среду, запустят новые продукты, расширят складские площади и улучшат условия труда.