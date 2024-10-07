Предприниматели Подмосковья могут принять участие во встрече с бизнесом Вьетнама
Фото: [unsplash.com]
Подмосковные предприниматели могут стать участниками международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Вьетнама. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Мероприятие организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона. Его участниками станут вьетнамские компании, заинтересованные в косметической продукции.
Планируются встречи с потенциальными покупателями для обсуждения перспектив сотрудничества.
Подробная информация и регистрация на мероприятие доступны здесь.