Предприниматели Подмосковья могут принять участие во встрече с бизнесом Вьетнама

Официально

Фото: [unsplash.com]

Подмосковные предприниматели могут стать участниками международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Вьетнама. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона. Его участниками станут вьетнамские компании, заинтересованные в косметической продукции.

Планируются встречи с потенциальными покупателями для обсуждения перспектив сотрудничества.

Подробная информация и регистрация на мероприятие доступны здесь.

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области