Предприниматели Подмосковья при поддержке правительства региона сохранили 70 млрд руб. инвестиций

Штаб по защите бизнеса, который работает при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, в прошлом году помог предпринимателям сохранить 70 млрд руб. инвестиций.

По словам зампреда областного правительства — главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, в общей сложности за год штаб отработал более 200 обращений от предпринимателей.

«Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 млрд руб. Найденные штабом решения позволили сохранить в регионе 70 млрд руб. инвестиций», - рассказала Зиновьева.

Она добавила, что чаще всего в штаб поступали обращения, связанные с техприсоединением к сетям. Также бизнес волновали вопросы по земле и недвижимости, открытию и ведению предпринимательской деятельности.