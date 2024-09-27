Предприниматели Подмосковья с января получили льготные займы на полмиллиарда рублей

Предприниматели региона с января текущего года получили льготные займы на пятьсот миллионов рублей, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Займы были выданы областным фондом микрофинансирования. В общей сложности 257 представителей бизнеса оформили 268 кредитов.

Самыми популярными программами за указанный период стали «Социальный бизнес» и «Производство». По первой предоставили семьдесят три кредита, по второй — тридцать шесть.