Предприниматели Подмосковья с начала года получили более 30 объектов недвижимости за 1 рубль

Предприниматели Подмосковья с января этого года получили в аренду свыше 30 объектов недвижимости за 1 рубль. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, с января в регионе был заключен 31 договор на передачу в аренду по символической стоимости 18 помещений и 13 зданий. Договоры заключили с 26 представителями бизнеса.

Совокупный объем заявленных инвестиций превышает 295 млн руб. Реализация этих инвестпроектов позволит создать в области около 100 новых рабочих мест для жителей.

К примеру, компания «ЕВРО РЕЗОРТС» арендовала здание в Лобне, где будет открыта гостиница, в которой создадут 50 рабочих мест. В открытие объекта планируется инвестировать 250 млн руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых индустриальных парков в регионе.