Предприниматели Подмосковья в 2024 году привлекли около 17 млрд руб. при поддержке региональных фондов

Предприниматели региона за прошлый год привлекли около 17 млрд руб. за счет поддержки фонда микрофинансирования и гарантийного фонда Подмосковья, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд микрофинансирования региона по итогам прошлого года выдал 359 льготных займов на 657 млн руб. Гарантийный фонд — 851 поручительство на 8 млрд руб.

Особой популярностью пользовалась программа фонда микрофинансирования «Социальный бизнес». В ее рамках бизнесу выдали 95 займов на 134 млн руб.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется запустить пять новых индустриальных парков.