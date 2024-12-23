Губернатор Подмосковья подчеркнул важность поддержки предпринимателей

В Подмосковье важно находить ресурсы для удовлетворения запросов жителей, а также возможность для поддержки предпринимателей и предприятий, чтобы укрепить их технологический суверенитет. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для экономики главный вызов 2025 года — это ситуация неопределенности, высокая инфляция, высокая ключевая ставка. И мы понимаем, что бизнесу приходится нелегко», — сказал губернатор.

Он поблагодарил все предприятия, которые работают в регионе, за их вклад, которые они вносят в экономику страны. По его словам, в этой работе важны партнерство с Москвой и федеральная поддержка.

Губернатор напомнил, что регион открыт для развития бизнеса и старается привлекать новых инвесторов. В 2025 году в регионе запустят пять новых индустриальных парков. Он подчеркнул важность проектов в части импортозамещения.

Подмосковье, по его словам, является одним из лидеров по экспорту продукции агропромышленного комплекса, в том числе говядины, кисломолочных продуктов, сыра и творога.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.