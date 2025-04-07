Предпринимателям Подмосковья на бесплатном вебинаре расскажут о бизнес-модели

В среду, 9 апреля, подмосковный центр «Мой бизнес» проведет для предпринимателей бесплатный онлайн-вебинар «Бизнес-модель и продукт как основа бизнеса». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут, как избежать потерь, создать устойчивый бизнес, масштабировать его с помощью юнит-экономики и не только. В качестве спикера выступит сертифицированный бизнес-тренер, председатель комитета по развитию креативных индустрий МОО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Патрикеева. Подключиться к мероприятию можно по ссылке.

Вебинар пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

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