Председатель Мособлдумы принял участие в голосовании на выборах в Балашихе

Вместе с главой округа Сергеем Юровым Брынцалов также проверил работу двух избирательных участков, организованных в школе №21 в Дзержинском. Он отметил активность избирателей, несмотря на будний день.

Балашиху также посетил депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Фомичев. Он проверил работу избирательного участка №70, который был открыт в школе №15 имени Героя РФ А. Буриличева. Он отметил, что на месте правоохранители и наблюдатели, процесс голосования прозрачный, нарушений нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области дали старт образовательной программе проекта «Герои Подмосковья».