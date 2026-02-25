Председатель Мособлдумы принял участие в инаугурации главы Реутова

«Руководить таким городом – серьезный вызов, требующий полной самоотдачи, решительности и умения работать в команде. Жители ждут от муниципальной власти реальных дел», – подчеркнул Брынцалов.

Он также выразил уверенность в том, что Ковязин справится со всеми поставленными задачами и сможет грамотно выстроить работу администрации и наладить открытый диалог с жителями.

Ковязин выразил благодарность Брынцалову за доверие и рассказал о первоочередных задачах в работе. Он отметил, что будет сохранена социально-ориентированная направленность бюджета, продолжится поддержка субъектам МСП, модернизированы коммунальные объекты. Особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и адаптации демобилизованных к мирной жизни.

ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с Алексеем Ковязиным развитие Реутова.