Андрей Воробьев обсудил с Алексеем Ковязиным развитие Реутова

«Алексей Станиславович, вы исполняете обязанности главы очень важного городского округа, нашего наукограда — Реутова. Расскажите, как обстоят дела, как муниципалитет проходит зимний период, какие проекты будут реализованы в 2026-м году. Вы уже не первый год здесь работаете, хорошо знаете специфику округа», — открыл встречу губернатор.

Ковязин доложил, что в округе большое внимание уделяется уборке снега. С начала года к работе привлекли более 100 единиц техники, 54 — малой механизации и свыше 700 человек. После первого снегопада в округе был создан штаб.

«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране. Поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации, знаю, что практикуете выездные администрации», — подчеркнул губернатор.

С жителями Реутова особенно активно обсуждают темы образования и здравоохранения. За последние пять лет в округе построили новую школу и два детсада, отремонтировали два детсада. Сейчас строится учебный корпус школы № 4 на 750 мест, а в 2027-м начнут ремонтировать школу № 3.

«У нас нет дефицита мест ни в школах, ни в детсадах. Все вопросы, связанные с устройством туда детей, решаем на месте», — рассказал Ковязин.

За три года по просьбам жителей в Реутове открыли новый корпус городской поликлиники № 1 с дневным стационаром и поликлинику на 750 посещений в смену на Юбилейном проспекте. Также отремонтировали фасад старого здания поликлиники № 1 на улице Гагарина, обновили детское поликлиническое отделение городской поликлиники № 2 и фасад хирургического и терапевтического корпусов, открыли отделение реабилитации на 15 коек.

Также в округе держат на контроле состояние подъездов, наличие парковок и вопросы ЖКХ. Сейчас город обеспечивают теплом девять котельных, работает 39 центральных тепловых пунктов. Почти все они оборудованы датчиками. По госпрограмме за последние два года отремонтировали более 3 км теплосетей. В этом году отремонтируют еще 2,2 км, заменят оборудование в котельной № 1 и котельной № 5. В рамках инвестпрограммы в прошлом году отремонтировали 10 ЦТП. В 2026–2027 годах приведут в порядок еще два. В рамках модернизации системы водоснабжения и водоотведения в 2025 году реконструировали насосную станцию на ВЗУ № 9, в 2026-м реконструируют канализационную насосную станцию № 10 и 1,3 км сетей.

Губернатор поинтересовался, готов ли Ковязин принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Реутова, который пройдет 20 февраля. Тот заявил о своей готовности.

«Очень надеемся, что и дальше все, что касается преобразований, госпрограмм в Реутове будет реализовано. В этом году, например, мы должны сдать стадион. Поэтому необходимо контролировать все, что важно жителям. Успехов вам!» — заключил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Ступино Сергеем Мужальских.