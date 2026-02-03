Представитель Подмосковья одержал победу на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России

Подмосковный спортсмен Юрий Миляев одержал победу на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России 2026 года, он представляет СШОР «Истина» (Дмитров). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в составе областной сборной в дисциплине «слалом» среди юношей 14–15 лет. На втором месте оказался спортсмен из Красноярского края, на третьем — из Самарской области. До этого подмосковный спортсмен завоевал бронзовую награду в дисциплине «слалом-гигант» и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Состязания прошли в городе Куса Челябинской области в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.