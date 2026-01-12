Представитель Подмосковья выступит на Кубке мира по горнолыжному спорту

Представитель Московской области Семен Ефимов завоевал две медали на рейтинговых международных соревнованиях – FIS-стартах по горнолыжному спорту в Италии и прошел отбор для участия в Кубке мира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Дмитров) одержал победу в дисциплине «слалом» в рамках серии рейтинговых соревнований, а также стал серебряным призером в рамках отбора для участия в Кубке мира в этой же дисциплине.

Состязания прошли в городе Кронплатц (Италия), участниками стали 54 горнолыжника из 24 стран мира. Кубок мира по горнолыжному спорту пройдет с 24 по 28 января в Австрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.