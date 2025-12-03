Представитель Подмосковья завоевал награды на этапе Кубка России по сноуборду

Представитель Подмосковья Арсений Томин завоевал две медали в рамках I этапа Кубка России по сноуборду – серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанник СШОР «Истина» (Дмитров) выступил в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» в тандеме со спортсменкой из Красноярского края Александрой Паршиной и занял второе место. Кроме того, он стал бронзовым призером в соревнованиях среди мужчин в дисциплине «сноуборд-кросс».

В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена из 12 регионов России, они прошли в ГЛК «Октябрьский» в Лабытнанги (ЯНАО) в рамках государственной программы «Спорт России». II этап Кубка России по сноуборду пройдет 3 и 4 декабря на этой же трассе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.