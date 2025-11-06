Представитель Подольска победил на первенстве ЦФО по быстрым шахматам и блицу

Представитель Подольска Святослав Лисенков победил на первенстве ЦФО по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек. Турнир прошел в Калуге. В нем приняли участие свыше 200 человек.

В целом шахматисты из Подмосковья получили семь медалей. Призеров и победителей наградил многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. До этого в Подмосковье открыли шахматные клубы Сергея Карякина для ветеранов специальной военной операции.

По итогам соревнований подольчанин Лисенков стал победителем в двух видах программы — в быстрых шахматах и в блице. Он будет представлять округ на международном турнире в Душанбе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьника из Балашихи с победой на чемпионате Азии по быстрым шахматам.