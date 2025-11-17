Представители администрации Подольска передали бойцам СВО детектор дронов
Детектор дронов передали из Подольска в зону СВО
Фото: [t.me/podolskadm]
Представители администрации Подольска и Ассоциации ветеранов СВО передали бойцам специальной военной операции детектор дронов «Булат». Его вручили участнику СВО с позывным «Галл».
«Здесь я в командировке. Детектор дронов забираю по просьбе командира соседней с нами части. Здорово, что есть такая поддержка в тылу», — отметил военнослужащий.
Оборудование доставят в бронегруппу на Запорожском направлении.
