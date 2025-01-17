Представители египетского военного госпиталя ознакомились с работой подмосковного завода
Делегация из Египта посетила завод по производству протезов в Щелково
Фото: [Медиасток.рф]
Представители египетского военного госпиталя Агуза ознакомились с работой подмосковного завода по производству протезов, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Предприятие МЕТИЗ работает в Щелково. Здесь разрабатывают и производят комплектующие для протезов нижних конечностей. Продукция поставляется в 47 стран мира. Одни из крупнейших покупателей — Египет, Китай и Индия.
Египет закупает продукцию подмосковного предприятия на протяжении уже восьми лет. В рамках визита иностранным партнерам представили полный цикл работ компании. Также гости посетили конструкторский отдел и пообщались с пользователем влагостойкого гидравлического коленного модуля.
Как отметил руководитель производства отделения протезирования и ортопедии госпиталя Агуза Ахмед Шаиб, особое впечатление на делегацию произвел испытательный участок, где каждый протез проходит тщательную проверку.