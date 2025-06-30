Представители Химок приняли участие в Форуме муниципальных депутатов «Единой России» в Красногорске

Депутаты из Химок приняли участие в Форуме муниципальных депутатов «Единой России», который прошел в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В частности, среди участников оказались руководитель депутатского объединения партии в Совете депутатов Александр Васильев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и не только. Кроме того, на заседании присутствовали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, член бюро Высшего совета «Единой России», губернатор Московской области Андрей Воробьев и секретарь подмосковного регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках форума участники обсудили вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. В пресс-службе уточнили, что в Химках в рамках этой работы отправили более 500 тонн гуманитарной помощи.

«Форум стал по-настоящему знаковым событием для всех муниципальных депутатов Подмосковья. Мы не только получили ценные методические рекомендации и четкие ориентиры для дальнейшей работы», — отметил руководитель депутатского объединения «Единой России» в химкинском Совете депутатов Александр Васильев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.