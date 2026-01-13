Представители Подмосковья одержали победу на этапе Кубка России по лыжному двоеборью

Подмосковный тандем лыжников Арсения Хохлова и Виталия Шаршавина одержал победу в рамках V этапа Кубка России по лыжному двоеборью, они представляют областной Центр олимпийских видов спорта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они выступили в составе сборной региона в командном спринте, им удалось занять первое место в прыжках с трамплина К-90 и командной гонке преследования на 7,5 км. На втором месте оказались атлеты из Свердловской области Самир Мастиев и Алексей Цветков, на третьем – из Санкт-Петербурга Давид Ибрагимов и Николай Корин.

Состязания проходят с 9 по 14 января 2026 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.