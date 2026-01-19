Представители Подмосковья стали победителями и призерами этапа Кубка мира среди юниоров по фехтованию

Представители Подмосковья завоевали две медали на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах в Манаме – золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Аркадий Кардава (Училище олимпийского резерва №2, Звенигород) занял первое место в личных соревнованиях по мужской шпаге. Лилана Черчесова (Училище олимпийского резерва №2, Звенигород) оказалась призером в личных соревнованиях по женской шпаге.

Российские спортсмены выступали на соревнованиях под национальным флагом. Соревнования прошли в Манаме (Бахрейн), в них приняли участие представители более 20 стран, в том числе Гонконга, Турции, Сингапура и других.

