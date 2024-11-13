Представители Подмосковья вошли в шорт-лист награды «Знание.Премия», передает Министерство образования Московской области. Всего в список включили 107 заявок в 18 номинациях.

Подмосковье представляют ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского Елена Певцова и семиклассница из Серпухова Софья Ковалева.

В ноябре участники представят свою деятельность перед жюри в Москве. Также в этом месяце представят шорт-лист премии в номинации «Советник-просветитель».