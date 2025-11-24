Представители Подмосковья завоевали медали на Кубке международной лиги клубного биатлона

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона — одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале состязаний обладателем золотой награды стала команда БК «Профински», которая выступила в смешанной эстафете. В ее состав вошли Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили. Серебряным призером в этих соревнованиях стала команда ЛК «Наседкина». Еще три медали представители региона получили в первый день Кубка.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.