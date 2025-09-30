Представители Подмосковья завоевали награды международного турнира памяти Аксенова
Подмосковные спортсмены завоевали медали международного турнира памяти Аксенова
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Подмосковные борцы греко-римского стиля завоевали две медали IV международного турнира памяти Героя Советского Союза Александра Михайловича Аксенова – одну золотую и одну серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Мансур Саитов одержал победу в весовой категории до 87 кг. Муслим Исаев занял второе место в весовой категории до 67 кг.
Участниками турнира стали более 200 спортсменов из 30 регионов России и 11 стран: Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Италии и Кубы. Он прошел в Новосибирске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.