Представители Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам
Подмосковные лыжники завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Фото: [Министерство спорта Хакассии]
Представители Подмосковья завоевали две медали в первый день Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Артем Барков (Люберцы) стал серебряным призером в дисциплине «спринт классическим стилем» среди мужчин, Арсений Поздеев (Истра) – бронзовым. На первом месте оказался спортсмен, представляющий ХМАО-Югра.
Состязания проходили в рабочем поселке Вершина Теи (Республика Хакасия), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.