Представители Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по санному спорту

Представители Подмосковья завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях «Молодежный Кубок» по санному спорту – золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, воспитанник подмосковной СШОР «Истина» (Дмитров) Никита Талецкий одержал победу в одиночных соревнованиях среди юношей 14-15 лет. Тандем воспитанника СШОР «Истина» (Дмитров) Матвея Баринова и представителя подмосковной СШОР Альберта Демченко «Дмитров» Никиты Смирнова стал вторым в соревнованиях двухместных экипажей среди юношей 16-17 лет. На первом месте в этой дисциплине оказались представители Краснодарского края, на третьем – Москвы.

Соревнования прошли на санно-бобслейной трассе Образовательного фонда «Талант и успех» в поселке городского типа Красная поляна Краснодарского края, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.