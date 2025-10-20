Представители Подмосковья завоевали пять наград на международном клубном чемпионате мира

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на международном клубном чемпионате мира по боксу CISM – четыре золотые и одну серебряную награда. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона боролись за призовые места с хозяевами чемпионата — боксерами из Бразилии. Так, Володя Мнацаканян одержал победу в весовой категории до 52 кг, Константин Опольский – в весе до 63,5 кг, Алексей Семыкин – до 75 кг, Светослав Тетерин – 92+ кг.

Соревнования прошли в Рио-де-Жанейро, в них приняли участие 65 боксеров из 12 стран: Бразилии, Чили, Аргентины, Мексики, Эквадора, Франции, Танзании, Сенегала, Венесуэлы, Камеруна, Боливии и России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.