Представительница Подмосковья одержала победу на Кубке России по прыжкам в воду

Представительница Подмосковья Елизавета Кузина одержала победу на Кубке России по прыжкам в воду, она представляет областной Центр олимпийских видов спорта (Электросталь). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка выступила в соревнованиях среди женщин в прыжках с трамплина 1 м. На втором месте оказалась представительница Свердловской области, на третьем – Санкт-Петербурга.

Состязания проходят с 30 января по 6 февраля в Саратове, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». Участниками стали более 150 сильнейших спортсменов со всей России.

