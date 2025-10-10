Представительница Подмосковья стала бронзовым призером на чемпионате мира по дзюдо

Подмосковная спортсменка выступила в составе сборной России и завоевала бронзовую медаль на Первенстве мира по дзюдо в командном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона выступила в весовой категории до 57 кг. По итогам всех поединков на третьем месте оказались российская сборная и команда из Бразилии. Победителями в командном зачете стали японские дзюдоисты, второе место заняла сборная Франции.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо проходил со 2 по 9 октября 2025 года в городе Лима (Перу).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.