Представительница Подмосковья стала бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Подмосковная спортсменка Софья Соловьева (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) стала бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок президента Союза тхэквондо России среди мужчин и женщин», она выступила в весовой категории до 49 кг среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в этом весе оказалась представительница Санкт-Петербурга, на втором — Краснодарского края. В общей сложности участниками состязаний стали более 940 спортсменов из 32 субъектов России.

Соревнования проходили с 16 по 19 января 2026 года в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

