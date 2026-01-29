Представительница Подмосковья стала призером этапа Кубка России по фристайлу

Подмосковная спортсменка Елизавета Фролова стала бронзовым призером на III этапе Кубка России по фристайлу, она представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» в Истре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона выступила в дисциплине «биг-эйр» в рамках женских соревнований. На первом месте оказалась спортсменка из Красноярского края, на втором — Москвы.

Состязания прошли в городе Миасс (Челябинская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

