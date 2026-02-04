Представительница Подмосковья стала серебряным призером на международных соревнованиях по тхэквондо в ОАЭ

Подмосковная спортсменка Валерия Скапровская стала серебряным призером 13-го международного открытого чемпионата по тхэквондо Fujairah Open среди мужчин и женщин, она представляет областной Центр олимпийских видов спорта и УОР № 1 (Краснознаменск). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории до 67 кг. На первом месте оказалась спортсменка из Греции, на третьем — представительницы Египта и Республики Мали.

Состязания с высоким международным статусом G2 прошли в городе Фуджейра (ОАЭ) на базе спортивного комплекса «Заид Спорт Сити». В них приняли участие более 2 тыс. спортсменов из разных стран.

