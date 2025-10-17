Представительница Подмосковья стала серебряным призером велогонки Ural Gravel Race-2025

Подмосковная спортсменка Софья Богуненко (Химки) стала серебряным призером велогонки по гравийной трассе Ural Gravel Race-2025, она выступила в заезде среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу в этом заезде одержала спортсменка из Екатеринбурга, на третьем месте оказалась велогонщица из Самарской области.

Соревнования стали первой в Свердловской области официальной гонке в формате грэвел, участниками стали спортсмены из разных городов России: Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Серова, Челябинска, Перми, Самары и Московской области. Гонку организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.