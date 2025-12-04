Представительница Подмосковья заняла третье место на международных соревнованиях по фехтованию

Представительница Подмосковья Анастасия Забелина (Долгопрудный) стала бронзовым призером по фехтованию на шпаге на этапе Кубка мира в составе юниорской сборной России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Состязания на шпагах прошли в городе Гонконге (Китай). В противостоянии за третье место российская сборная шпажисток победила команду из Китая. До этого женская юниорская сборная России, в состав которой вошли подмосковные рапиристки, стала серебряным призером на этапе Кубка мира среди спортсменок в возрасте до 20 лет в дисциплине «рапира».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.