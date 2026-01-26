Представительница Подмосковья завоевала две золотые медали на соревнованиях по фристайлу

Подмосковная спортсменка Елизавета Фролова стала двукратной победительницей Всероссийских соревнований по фристайлу, она выступила в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка представляет СШОР «Истина» в Истре. В первой дисциплине второе и третье места заняли спортсменки Челябинской области, во второй – Челябинской области и Москвы.

Всероссийские соревнования прошли Миассе (Челябинская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.