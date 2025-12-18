Представительница Подмосковья завоевала три медали на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина ]

Представительница Подмосковья Ксения Каблукова завоевала три медали в рамках этапов Кубка России по прыжкам с трамплина — две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, она заняла второе место в соревнованиях среди женщин на трамплине К-95 в рамках III этапа и IV этапа кубка. Кроме того, она стала бронзовыми призером на V этапе.

Соревнования прошли в городе Чайковский (Пермский край) в рамках федеральной программы «Спорт России». VI и VII этапы Кубка России стартуют 21 декабря в Уфе.

